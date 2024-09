Anklage: Martyrium einer Schwangeren (18) in Wien

„Er startete rasch, massive Gewalt an ihr auszuüben. In nahezu täglichen Angriffen“, berichtet die Staatsanwältin dem Schöffensenat. Zuerst verbot er ihr laut Anklage, sich in der Wohnung frei zu bewegen, sowie die Wohnung ohne seine Begleitung zu verlassen. „Sie durfte nicht selbstständig aufs Klo gehen oder sich ein Glas Wasser holen.“ Wenn sie zusammen rausgingen, zwang er sie, auf den Boden zu blicken. Ihr Handy soll er vernichtet haben.