Ex-Frau aus Eifersucht den Hals aufgeschlitzt

„Es war nur ein Gerangel“

Am 21. März soll der Angeklagte nach dem Verfassen eines Abschiedsbriefes daheim ein Gemüsemesser eingepackt haben und zur Ex gefahren sein. Ihr wurde bei der Übergabe des Kindes eine zwölf Zentimeter lange und 2,5 cm tiefe Schnittwunde am Hals zugefügt. „Es war ein Gerangel. Ich hatte nur mein Taschenmesser mit“, sagt der Angeklagte, der von den Geschworenen wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen wird: Zwölf Jahre Haft plus Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.