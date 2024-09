Lässig leben: Neue Einwohner sollen Geld bringen

Sich im Burgenland niederlassen

Die Stärken des Landes – insbesondere in den Bereichen Gesundheit, leistbares Wohnen und Leben, Wirtschaft und Tourismus – werden daher nun in den Fokus gerückt. „Menschen aus anderen Teilen Österreichs sollen ermutigt werden, sich im Burgenland niederzulassen“, so Doskozil. Während andere Bundesländer durch eine Zweitwohnsitzerabgabe ihre Position stärken würden, habe man sich bewusst für einen anderen Weg entschieden.