Das Waffenparadies an der österreichischen Grenze

Verstecke Testkäufe

Die „Krone“ machte sich auf zu versteckten Testkäufen in der Family City (früher Excalibur City), wo einst der Eiserne Vorhang Ost und West trennte: Hier decken sich Banden mit Stich- und Schusswaffen ein, wird gemunkelt – Messer, die oft in Wien sichergestellt werden. Obwohl auch in der Bundeshauptstadt Minderjährige locker Butterfly-Messer kaufen können, nutzt so mancher Bösewicht die Gelegenheit, um sich bei Nachbarn mit noch schärferem Geschütz einzudecken.