Schluss mit Hitze: Jetzt zieht Herbst im Land ein

Am Mittwoch nähert sich bereits eine nächste, in die Strömung eingelagerte Kaltfront von Westen her an. Damit beginnt der Tag teils sonnig und vor allem im Osten und Süden noch niederschlagsfrei. Bereits am Vormittag bilden sich über dem Bergland bis in das Mostviertel Quellwolken mit nachfolgenden Regenschauern. Am Nachmittag verdichtet sich die Bewölkung von Westen her weiter, verbreitet regnet es. Auch diesmal liegen die Höchsttemperaturen zwischen 17 und 24 Grad.