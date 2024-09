Auto von italienischem Raser beschlagnahmt

Am Samstagnachmittag wurden seitens der Landesverkehrsabteilung bei Innerbraz Radarmessungen an der S16 in Fahrtrichtung Deutschland durchgeführt. Um exakt 14.33 Uhr ist dabei ein italienischer Staatsangehöriger geblitzt worden, der mit seinem SUV der Marke VW mit stolzen 159 km/h durch eine 80er-Zone gedonnert war. Selbst nach Abzug der Toleranz waren das 74 km/h mehr, als erlaubt gewesen wären. Der „Enzo Ferrari“ wurde schließlich von der Autobahnpolizei Bludenz beim Autobahnrastplatz Nüziders aus dem Verkehr gefischt.