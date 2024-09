Spaziergänger (64) von Bär attackiert und verletzt

Bärenangriffe in Kroatien eher selten

In Kroatien leben etwa 1000 Braunbären in freier Wildbahn. Der kroatische Wildschutz versucht durch Maßnahmen wie Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit, bärensichere Mistkübel und Regulierung der Population durch Abschüsse, die Konflikte zwischen Bären und Menschen möglichst gering zu halten. Dass Bären Menschen angreifen, kommt deshalb in Kroatien eher selten vor.