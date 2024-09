Die Ramingsteiner Holzlade wurde erneut übertragen

Leonhard Kocher ist seit April 2022 Bürgermeister von Ramingstein. Höchst offiziell ist er es aber erst seit gestern, zumindest wenn es nach dem Brauch des Ladübertragens geht. Seit wenigen Stunden steht die ehrwürdige Holztruhe in seinem Hof in Madling. Einst befanden sich in der Truhe die wesentlichsten Schriften und die Kassa der Gemeinde.