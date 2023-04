Eine Holztruhe für den neuen Bürgermeister

Die gesamte Gemeinde inklusive 26 Vereinen nimmt am Festakt teil. „Zuerst wird die Lade beim alten Bürgermeister abgeholt. Die wird dann auf einer Kutsche durch den Ort gefahren, auf der auch die drei Altbürgermeister sitzen“, sagt Tosch. Neben Franz Winkler und Peter Rotschopf wird auch Günther Pagitsch auf der Kutsche Platz nehmen. Pagitsch trat 2022 als Bürgermeister zurück, zwei Jahre vor den Wahlen. Sein Nachfolger, Leonhard Kocher, soll am Samstag mit dem alten Brauch geehrt werden. Dabei nimmt der hiesige Hufschmied eine zentrale Rolle ein. „Die Schuhe vom neuen Bürgermeister werden dann mit drei Nägeln beschlagen. Die symbolisieren nicht nur Kraft und Halt, sondern auch die drei Katastralgemeinden“, erklärt der Amtsleiter, der am Samstag mit den Altbürgermeistern in der Kutsche fahren wird.