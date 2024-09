So können Tech-Konzerne Menschen steuern

Eine Welle der Gewalt hat im August Großbritannien erschüttert. In vielen Städten kam es zu nationalistischen Protesten, die in Übergriffen gegen die Polizei endeten. Fake-News – auch in Form von generativer KI – dienten damals als Brandbeschleuniger. Für eine funktionierende Gesellschaft kann das gefährlich werden, so Kirchschläger.