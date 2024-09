ÖFB-Neustart bietet noch viel Luft nach oben

Die Parole „Auswärtssieg“ stand in Riesenlettern auf jenem Transparent, das die knapp 1000 und 90 Minuten lang lautstarken Fans im Österreich-Sektor gestern in Laibach vor Anpfiff entrollten. Ein klares Zeichen für den allgemein gestiegenen Optimismus im Land, was die Erwartungen an das Nationalteam betrifft. Eine Zuversicht, die auch vor dem Duell gegen ein Team nicht Halt machte, das bei der EURO in regulärer Spielzeit nie verloren und nur zwei Tore kassiert hatte.