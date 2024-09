Natürliche Hecken bieten Naturschutz mit Genuss

Bienen, Vögel, Schmetterlinge oder Menschen – auf diesen Zuckerlieferanten stehen wir alle. Mit 5 bis 10 Prozent Zuckergehalt ist die Schlehenbeere so picksüß wie Apfel oder Cola. Dass wir davon fast nichts mitbekommen, liegt am hohen Gerbsäuregehalt, der unser Geschmacksempfinden perfekt austrickst. Bemerkenswert hoch ist auch der Gehalt an Vitamin B und C. Zusammen mit ansehnlichen Anthocyan-Werten (das sind „Bioflavonoide“, die vor Krankheiten schützen, Anm. der Redaktion) haben wir mit der Schlehe also eine wahre Powerfrucht!