Zum Schulstart: So gehören Kinderaugen geschützt

Kinderaugen scheinen mit den Herausforderungen unserer Zeit nicht leicht mitzuhalten. Sehschwächen werden immer häufiger und machen sich nicht selten in Form von Lernschwierigkeiten bemerkbar. „Vor allem in den ersten Schulwochen, wenn stundenlanges Nahsehen am Schreibtisch gefordert ist, sind Schulkinder gefährdet, Fehlsichtigkeiten zu entwickeln“, erklärt Kurt Otter, Landesinnungsmeister der steirischen Optiker. Gemeinsam mit seinen Kollegen gibt er hilfreiche Tipps zur Vorbeugung und Früherkennung.