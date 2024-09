Hilfsgüter-Tour für Mensch und Tier in die Ukraine

„Wir hatten auch 600 Kilo an dringend benötigter Tiernahrung für ein Hundeasyl in Uzghorod mit“, so Putzgruber. Die Fahrt war vor allem wegen der brütenden Hitze und nervenaufreibenden Wartezeiten an Grenzübertrittsstellen enorm anstrengend. „Es hat immer wieder Stunden gedauert, bis endlich die Zoll- und grenzpolizeilichen Formalitäten erledigt waren.“