Stark! ÖFB-Damen stehen bei U20-WM im Achtelfinale

Mit dem Gruppensieg würde kein Reisestress entstehen, findet für den Tabellenersten von Pool E doch das Achtelfinale neuerlich in Bogota statt. Gespielt wird am Freitag (03.00 Uhr) gegen den Zweiten der Gruppe D, in der Deutschland (6) vor Nigeria (3), Südkorea (1) und Venezuela (1) führt. Auf den Gruppenzweiten wartet schon ein paar Stunden vorher am Donnerstag (23.30) in Medellin das beste Team aus Pool F und damit wohl mit Nordkorea eine ganz schwierige Aufgabe. Die Nordkoreanerinnen waren mit einem 6:2 gegen Argentinien und 9:0 gegen Costa Rica in Torlaune.