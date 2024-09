Kraftwerksbau spießt sich an der Haselmaus

Sind die rötlichen Winzlinge mit den großen Knopfaugen nicht herzig? Dabei sind Haselmäuse gar keine echten Mäuse. Sie gehören den Bilchen, einer Gruppe von Nagern, an und leben übers Jahr versteckt in bis zu sechs verschiedenen Nestern aus Laub, Blättern oder feinen Gräsern. In dichten Gehölzstrukturen fühlt sich das „Tier des Jahres 2023“ besonders wohl.