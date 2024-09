Gutes Jahr für Zumtobel Leuchten: Gewinne steigen

Besonders in der Region Nord- und Westeuropa habe man im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum Umsatzzuwächse verbuchen können, vor allem in Großbritannien und Norwegen sei die Nachfrage gestiegen. In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) hätten vor allem Österreich und die Schweiz zur positiven Entwicklung beigetragen. Die Bilanzsumme lag zum Stichtag 31. Juli 2024 bei einer Milliarde Euro, die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 43,5 Prozent. Das Eigenkapital legte auf 438,2 Millionen Euro zu. Die aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Lage sei nach wie vor angespannt, was die Prognose für das Gesamtjahr 2024/25 erschwere, hieß es weiter. Der Vorstand rechnet damit, dass die Umsatzerlöse zumindest leicht über Vorjahresniveau liegen werden.