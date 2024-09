„Teufelskreis für Familien und Wirtschaft“

„Wer gute Arbeitskräfte will, braucht beste Bildung für unsere Kinder“, stellt der ÖGB-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag klar. Der Ausbau der Kinderbildungsangebote müsse von der Politik zur zentralen Aufgabe für die nächsten Jahre erklärt werden, ergänzt ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann. Massive Investitionen in den Bildungsbereich sind aus ihrer Sicht nötig, denn nur so könne auch der Arbeitskräftemangel nachhaltig bekämpft werden.