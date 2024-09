Arlbergpassstraße und Silvretta wieder offen

Weil an weiteren Schadstellen an der Strecke Sanierungs- und Sicherungsarbeiten nötig seien, könne es auf dem Abschnitt zwischen der Alpe Rauz und dem Arlbergpass aber weiter zu Verkehrsbehinderungen kommen, so der zuständige Landesrat Marco Tittler (ÖVP). Der Murenabgang am 16. August hatte zum Abriss der Böschung auf rund 65 Metern Länge geführt. Nach dem raschen Bau einer Umfahrungsstraße, um die Strecke zumindest einspurig wieder befahrbar zu machen, habe man nun binnen nur drei Wochen die Anker der Stützmauer versetzt und die etwa 500 Quadratmeter große Abrissfläche mit Spritzbeton gesichert.