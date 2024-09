10 Jahre Alle Achtung: „Thal bleibt unsere Heimat“

Anlässlich ihres 10-Jahres-Jubiläums hat die Band dieses Jahr schon drei neue Singles veröffentlicht, nächstes Jahr sollen ein Album folgen. Auch eine Tournee steht am Programm. Ende September findet aber schon das absolute Highlight statt: Unter dem Motto „#Heimspiel – Opus and Friends 3.0“ veranstaltet die Band eine zweitägige Show in Thal, die auch auf ORF 1 übertragen wird. „Wir konnten viele Freunde für das Konzert gewinnen“, sagt Stani. So werden etwa Paul Pizzera und Anna-Sophie unter der musikalischen Begleitung von Alle Achtung auftreten.