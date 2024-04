Band „Alle Achtung“: Große Musik-Pläne für 2024

„Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie!“ Es gibt wohl kaum jemanden im deutschsprachigen Raum, der diesen Song nicht kennt. Dabei standen die Anfänge nicht unbedingt unter einem guten Stern. „Er erschien während der Pandemie. Am 16. März 2020 kam der erste Lockdown, drei Tage später wurde ,Marie’ released – eigentlich das größte Pech, das du haben kannst“, erzählte Sänger und Gründungsmitglied Christian Stani am Mittwoch der „Krone“ bei einem Zwischenstopp in Innsbruck bevor es zum Konzert nach Lech am Arlberg ging, „aber wir hätten ja auch keinen Hit landen können, daher wäre Jammern hier vollkommen verfehlt.“