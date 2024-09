„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Lilo und Kiwi wurden im Tierheim abgegeben, weil beide unsauber waren. Eine tierärztliche Untersuchung konnte die Ursache klären. Beide Vierbeiner litten an Blasensteinen, was zu einer Blasenentzündung führte. Nach einer Therapie sind die beiden bereit für einen Umzug in ein neues Zuhause. Tel.: 0732/247887.