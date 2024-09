Stuben ganz im Zeichen des Wassers

Die Rossminze wird auch Waldminze genannt und gehört zur Familie der Lippenblütler. Am besten kann man die Rossminze an ihren ovalen sowie zottig behaarten Blättern erkennen. Die ausdauernde Pflanze erreicht normalerweise Wuchshöhen von rund 50 Zentimetern, ihre Blüten sind rosarot, in manchen Fällen auch weißlich oder malvenfarbig. Die Blütezeit erstreckt sich von Juli bis September. In Mitteleuropa findet man die Rossminze besonders häufig in den Mittelgebirgen oder den tieferen Lagen der Alpen. Sie benötigt nassen, stickstoffreichen Boden und wächst deshalb gerne in der Nähe von Flüssen oder in nassen Bodensenken, sowie in der Nähe von Siedlungen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen. Im Unterschied zu anderen Minzen enthält diese Art nur wenig Menthol. Die anderen Pflanzeninhaltsstoffe sorgen für einen von manchen Menschen als unangenehm empfundenen Geschmack und Geruch, der manchmal als petroleumähnlich beschrieben wird, was ihre Verwendung als Küchenkraut einschränkt. In der Volksheilkunde wurden Tees aus Rossminze gegen Magen-Darm-Beschwerden und Kopfschmerzen eingesetzt.