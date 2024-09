Muchova als Ungesetzte im US-Open-Semifinale

Noch ohne Satzverlust

Die erst im Juni von einer Handgelenks-Verletzungspause zurückgekehrte Muchova zog im ersten Satz schnell auf 4:0 davon und ließ sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen. Im zweiten Satz behielt sie trotz Behandlungspausen u.a. wegen Problemen an der Hüfte die Oberhand, nach 1:25 Stunden war der Sieg in der Tasche. Muchova hat im Turnierverlauf weiterhin keinen Satz abgegeben. In einem Major-Endspiel stand sie bisher nur bei den French Open 2023. In dieser Saison war das Finale in Palermo ein Highlight, ihren bisher einzigen WTA-Karriere-Turniersieg hatte sie 2019 in Seoul gefeiert.