Deshalb ist NÖ am 6. September „unterbelichtet“

Weil die kleine aber feine und sehr erfolgreiche lokale Sternwarte die Kirchenbeleuchtung aber sabotiert hätte, bleibt nun die Kirche unbeleuchtet. Und auch beim Bau der neuen Ortsbeleuchtung achtete man darauf, dass die Ausstrahlung in Himmel weitaus nicht so hell ausfiel, als man ursprünglich geplant hatte. „Wir wollten nur dort Licht, wo es wirklich notwendig ist“, so Bürgermeister Fürst.