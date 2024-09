6 Jahre Volksschule? ++ Prozess gegen Algerier

Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr kann sich vorstellen, die Volksschule von vier auf sechs Jahre zu verlängern. Der Druck in der vierten Klasse sei eine „unglaubliche Belastung“. Die Volksschule sei die Schulform, die „recht gut funktioniert und kinderorientiert ist“. Kinder würden viel zu früh in Gymnasium oder Mittelschule gedrängt werden. Zwei zusätzliche Jahre in der Volksschule würden auch den Druck von den Schülerinnen und Schülern und Eltern nehmen, findet Wiederkehr.