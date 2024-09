Hagel-Unwetter ließ Häuser und Autos versinken

Es war am Montag kurz vor 17 Uhr, als der Himmel seine Schleusen über dem kleinen Ort Böhmhöf in Zwettl geöffnet hat. Die Folgen waren für manche Anrainer verheerend. Denn aus einem kleinen Bach war ein reißender Fluss geworden, der sich seinen Weg auch in Wohnhäuser gebahnt hat.