40.000 Euro Prämie für innovative Geschäftsideen

80 Millionen Euro für Forschung

Die eingebrachten Vorschläge können von der reinen Idee bis hin zu fertigen Prototypen reichen. Diese werden in fünf Kategorien von einer Fachjury bewertet. Es warten Preisgelder von insgesamt 40.000 Euro. Mit dem Wettbewerb soll der Start des Projektes „Burgenland Innovationsfit“ angekurbelt und zur Teilnahme am Innovationsprozess motiviert werden, erläutert Forschungskoordinator Martin Zloklikovits. Bei der Umsetzung der Ideen bietet das Land umfassende Unterstützung sowie Serviceleistungen. 80 Millionen Euro fließen im Burgenland jährlich in Forschung und Entwicklung.