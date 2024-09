„Wenn die Hymne ertönt bekommst du die Gänsehaut!“

Andere Länder, andere Sitten. Das bekamen St. Pöltens Fußballerinnen in Georgien am eignen Leib zu spüren. So mutierte der Chauffeur auf der vierstündigen Fahrt von Tiflis zum Team-Hotel in Tsakulbo zum Rennfahrer. Die zahlreichen Überholmanöver im Tunnel? Muss man mögen. „Da konnte dann niemand mehr schlafen“, lacht Melanie Brunnthaler, die am Mittwoch mit den „Wölfinnen“ in der Königsliga-Quali gegen Baku (Aze) startet.