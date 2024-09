Nicht am ehestmöglichen Datum, sondern erst am 12., und vermutlich am 26. Jänner soll in Linz ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Hauptgrund für die Entscheidung: Wahlbeisitzende könnten die Adventsonntage nicht mit ihren Familien verbringen, und eine Stichwahl würde sonst am 22. Dezember stattfinden.