Pensionistin (92) vergewaltigt: „Ich bin schuldig“

„Ich bin schuldig an allen Taten“, sagt jener 28-jährige Algerier, der am 11. Oktober eine gehbehinderte 92-Jährige im Pensionistenwohnheim in Wien-Wieden überfallen, ausgeraubt und vergewaltigt hat. „Ich habe es nicht geplant. Es ergab sich aus der Gelegenheit“, gibt der Mann in der Verhandlung an. Wenige Tage nach seiner Schleppung aus der Türkei hat der Angeklagte in Österreich mit Einbrüchen begonnen.