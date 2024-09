Hitzewelle ist im Wahlkampf ebenfalls ein Thema

Ungeachtet des noch offenen Termins für die Bürgermeisterwahl präsentiert Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger ihre Programminhalte für das Rennen um das höchste Amt in der Stadt. Wenig überraschend wird der Klimawandel thematisiert. „Dieser Sommer lässt uns sehr deutlich spüren, dass die Klimakrise längst auch bei uns angekommen ist“, so Schobesberger. Bis Ende August wurden an der meistbelasteten Messstelle bei der Otto-Glöckel-Schule 25 Tropennächte gemessen, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sank.