Hitzige Personal-Debatte nach Ärger mit Hochwasser

Konter auf Kritik

Die Personalvertretung erwarte sich, dass „sich der Landeshauptmann schützend vor die Mitarbeiter stellt und sich nicht an ihnen abputzt“, heißt es in dem Brief. Die Reaktion aus dem Büro Doskozil folgte prompt: „Die FCG-Personalvertretung praktiziert genau das, was sie anderen vorwirft – nämlich Landesmitarbeiter aus parteipolitischen Zwecken ins Rampenlicht zerren. Das ist bedauerlich.“