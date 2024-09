Salzburgs Trainer: „Das müssen wir verbessern“

„Müssen Reaktion zeigen“

Lijnders steckte die Niederlage aber gut weg: „Normalerweise lernt man daraus viel mehr als aus gewonnenen Spielen. Wir haben gewusst, dass es nicht nur bergauf gehen wird.“ Sein Team habe in Wien-Hütteldorf die Dominanz, die man ausstrahlen wollte, nur in Teilen gezeigt. „Das ist etwas, was wir verbessern müssen“, resümierte Lijnders. „Aber das funktioniert nur übers Training, durch Wiederholung und Zeit.“