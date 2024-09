Nachtragstermin der Bullen gegen Hartberg fixiert

Für Pep Lijnders‘ Mannschaft wird die Zeit vor Weihnachten also sehr stressig. Am 26. November spielt sie in Leverkusen den fünften Spieltag der Champions League. Am 30. November und am 4. Dezember gegen Hartberg, am 7. Dezember gegen Rapid (verlor man am Sonntag 2:3), am 10. Dezember kommt das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain in die Mozartstadt.