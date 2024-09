Eishalle wird zur Kampfarena der Extraklasse

Große Pläne

Stojanevs Trainer, Peter Pospichal, der das Boxteam Vienna vor mehr als 40 Jahren gegründet hat, ortet im Burgenland Standortpotenzial: „Der ,Pannonia Fight Storm’ ist ein Pilotprojekt, das bei Erfolg 2025 wiederholt werden soll.“ Karten für die Boxgala um 30 € gibt es im Vorverkauf per E-Mail (office@boxteam-vienna.at) und im Restaurant Karlwirt in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt. Die Abendkasse öffnet am Kampftag um 18 Uhr.