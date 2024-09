„Es steht Unregierbarkeit Deutschlands im Raum“

Netanjahu ausgefuchst

In weiterer Folge drehte sich das Interview auch um den militärischen ukrainischen Vorstoß auf russisches Staatsgebiet. Aussenpolitik-Profi Seinitz: „Zuletzt sind selbstproduzierte ukrainische Drohnen bis nach Moskau geflogen. Das war auch zu erwarten, denn die Ukraine war das einstige Luftfahrtzentrum der Sowjetunion. Da ist noch immer viel Know How vorhanden.“ In einem weiteren Themenblock meinte er zur Frage, wann es nun zu dem Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas komme: „Das Auffinden der sechs getöteten Geiseln vor wenigen Tagen war ein Schock. Die wurden noch kurz vor dem Eintreffen der israelischen Soldaten von der Hamas ermordet.“ Auch sein Blick auf den israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erscheint kritisch: „Netanjahu ist ausgefuchst. Und er glaubt, er ist nicht ersetzbar. Aber er führt aber die schlechteste Regierung, die es je gegeben hat.“