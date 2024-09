Kleinparteien vor der Wahl auf Stimmenfang

Unter dem Motto „Wir schäumen vor Mut“ legte die Bierpartei im Rahmen ihrer Österreichtour am Sonntag auch im Burgenland einen Stopp ein. Für 13 Uhr kündigte sich Spitzenkandidat Dominic Wlazny mit seinem Wahlkampf-Team, bestehend aus Rainer Haiden, Peter Rath, Christoph Haring und Katharina Haring, in Neusiedl am See an, für 17 Uhr in Oberwart.