Berufsfeuerwehr befreit Baby aus heißem Auto

Die Berufsfeuerwehr und die Polizei rückten an und mussten rasch handeln. Denn bei Temperaturen jenseits von 30 Grad im Schatten heizt sich ein Auto in praller Sonne schnell extrem auf; für Kleinkinder kann da durch Dehydration schnell Lebensgefahr bestehen. Also entschieden sich die Retter, nicht eine sanfte Art der Fahrzeugöffnung anzuwenden, sondern die schnellste: Fachmännisch schlugen sie eine Seitenscheibe ein, hoben das verängstigte Baby schnell aus dem Auto und übergaben die Kleine an den Rettungsdienst. Ende gut, alles gut. Danke an die Retter!