Kärntens junge Lebensretter zeigen, wie es geht

Lange Vorbereitungen für den großen Einsatz

“Die Jugendgruppenmitglieder trainieren oft wochen- und monatelang, um Höchstleistungen zu erreichen“, erklärt Hannes Wandaller, Landesjugendreferent des Roten Kreuz. Umso größer war dann vor den Stationen, welche in der ganzen Innenstadt von Feldkirchen verteilt waren, die Anspannung bei den Jugendlichen. „Wir wollen immerhin eine gute Leistung erbringen“, erzählt eine junge Helferin, während sie auf ihren Einsatz wartet. Und als ihre Gruppe dann an den Start geht, sind alle fokussiert, jeder Handgriff sitzt. Die Einsätze werden abgearbeitet, die Patienten versorgt, jeder weiß, was er tut. Und nach rund zehn Minuten ist dem Rettungsnachwuchs die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, die Station wurde gemeinsam gemeistert. Doch eine Verschnaufpause gibt es nicht. Vier weitere Stationen liegen noch vor den Jugendlichen.