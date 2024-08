Lagerplatz von Tischlerei brannte vollständig aus

Heikler Einsatz für gleich vier Feuerwehren in der Nacht auf Samstag in Oetz (Bezirk Imst)! Ein überdachter Lagerplatz einer Tischlerei geriet in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern. Die angrenzende Straße musste stundenlang gesperrt werden.