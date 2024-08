GB: Rauchverbot mit Holocaust verglichen

Gastronomieverbände kritisieren Pläne

Zuvor hatte der neue Labour-Premierminister Keir Starmer grundsätzlich bestätigt, dass seine Regierung das Rauchverbot im Freien ausweiten will. Berichten zufolge soll das Rauchen unter anderem in Biergärten, vor Sportstätten und Krankenhäusern sowie in kleinen Parks untersagt werden. Gastronomieverbände kritisieren die Pläne scharf und warnen vor einem Sargnagel für britische Pubs.