Tierquälerei: Katze „Minnie“ qualvoll verendet

Für die 52-Jährige ist eines klar: „Das ist ein Fall von Tierquälerei! Wir haben es mit einem Tierhasser in unserem Dorf zu tun!“ Nun will Knopper ihre anderen beiden Katzen weggeben. „Bevor auch diese qualvoll verenden, trenne ich mich lieber von ihnen. Unsere Katzen sind Freigängerkatzen, laufen im Dorf herum, sind aber alle kastriert“, ist die Unterkärntner Mama verärgert und will andere warnen.