„King of Queens“ Leah Remini verklagt Scientology

Eine von Vielen

In einem Statement verbreitete die Schauspielerin unter anderem: „Dass ich mich für Opfer der Scientologen eingesetzt habe, hat mein Leben und meine Karriere schwer beeinträchtigt. Doch Scientology hat ihr größtes Ziel verfehlt - mich zum Schweigen zu bringen.“ Rimini will sich zwar in ihrer Klage darauf fokussieren, was „Scientology ihr angetan hat“, doch sie sieht sich gleichzeitig als nur „eine von Tausenden von Zielscheiben, auf die es Scientology in den letzten sieben Jahrzehnten abgesehen hat“.