Grüne pochen auf Neubesetzung an der PH

Eva Hammerer, die eine Hälfte der Vorarlberger Grünen-Doppelspitze, zeigt sich entsetzt: In der Praxisschule der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch würden „unzumutbare hygienische Zustände“ herrschen, wettert sie. „Der PH-Rektor steht zum wiederholten Male in der Kritik. Aufgrund der neuen eklatanten Vorwürfe bezüglich der verwahrlosten hygienischen Zustände poche ich darauf, die Stelle des Rektors neu zu besetzen“, fordert die Klubobfrau Gernot Brauchle auf, seinen Hut zu nehmen.