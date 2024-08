Chemikalien in Bauernhaus: Drogenlabor aufgedeckt?

Schauplatz des Einsatzes war der Ortsteil Maurach in der Unterländer Gemeinde Buch (Bezirk Schwaz). Mittwochfrüh, gegen 8 Uhr, ist bei der Exekutive eine Anzeige wegen Körperverletzung eingelangt. Dem Vernehmen nach hat es sich um einen Fall von häuslicher Gewalt gehandelt, bei dem ein 30-jähriger Pole eine 21-jährige Polin – offenbar seine Partnerin – in einer Wohnung in dem Bauernhaus verletzt haben soll.