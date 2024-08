Menschen geben mehr Geld für Spaß und Erholung aus

Die Gewohnheiten der Menschen ändern sich und damit auch ihre Konsumausgaben. So verlieren beispielsweise Produkte wie Bekleidung, Schuhe und Elektronik etwas an Bedeutung. Gleichzeitig steige alles, was mit Spaß, Erholung und Selbstoptimierung zu tun habe überproportional, teilte der Marktforscher RegioData mit.