Mit 11 Jahren schon an der Spitze des Schlagers

Schülerin rockt Bühnen

Echte Schlagerfans kennen Amelie schon vom Schlagerspaß mit Andy Borg oder von der Starnacht am Neusiedlersee. Der Terminkalender der Schülerin ist gut gefüllt: Am 7. September singt sie im Vorprogramm beim Eichenwald Open Air in Horitschon im Burgenland, bei dem auch Chris Steger und Melissa Naschenweng die Bühne rocken werden. Und auch das Oktoberfest in Traisen im Bezirk Lilienfeld lässt sie nicht aus – und wird beim Frühschoppen für Stimmung sorgen.