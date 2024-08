Wohnung voller Rauch, Frau schlief im Schlafzimmer

Gegen 19.30 Uhr kam es in der Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Planötzenhofstraße zu der massiven Rauchentwicklung. Nachbaren schlugen Alarm. „Nachdem die Feuerwehr die Wohnung unter schwerem Atemschutz betreten hatte, konnte ein am eingeschalteten Herd stehengelassener Topf als Ursache dafür festgestellt werden“, heißt es vonseiten der Polizei.