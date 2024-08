Ex-Bayern-Kicker jetzt „Wüsten“-Kumpel von Neymar

Cancelo war 2019 von Juventus Turin zum vom Spanier Pep Guardiola betreuten Premier-League-Club gekommen, einem Meistertitel mit Juve folgten drei in England. In den vergangenen beiden Saisonen spielte er leihweise für Bayern München und für Barcelona. Der 30-Jährige hat mehr als 50 Länderspiele bestritten, keines aber bei der EM in Deutschland.